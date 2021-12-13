歐聯16強抽籤2.0 美斯再遇死敵皇馬

歐洲足協為歐聯16強重新抽籤，結果賽程大變，美斯對C朗嘅大戰踢唔成，而巴黎聖日耳門嘅對手，變成皇家馬德里，美斯將重遇昔日西甲死敵，至於曼聯就會對馬德里體育會，C朗將代表曼聯再鬥另一支西甲對手。

至於其餘3支英超球隊，只有車路士冇變，都係對里爾，利物浦就由對薩爾斯堡嘅絕世好籤，變成對國際米蘭嘅中籤，曼城就由對維拉利爾變成對士砵亭，冇乜大分別。

其餘對碰，拜仁慕尼黑抽到薩爾斯堡，直入8強冇走雞，跟住仲有阿積士對賓菲加、祖雲達斯對維拉利爾，望落都係五五波。

【程序犯錯多隊投訴 歐聯16強重抽】

歐聯16強採取兩回合主客制，以香港時間計，首回合將於下年2月16、17、23及24日凌晨上演，次回合就喺3月9、10、16及17日凌晨舉行。

歐聯16強對戰表

薩爾斯堡 Vs 拜仁慕尼黑

士砵亭 Vs 曼城

賓菲加 Vs 阿積士

車路士 Vs 里爾

馬德里體育會 Vs 曼聯

維拉利爾 Vs 祖雲達斯

國際米蘭 Vs 利物浦

巴黎聖日耳門 Vs 皇家馬德里

※歐聯16強第一次抽籤對賽※

賓菲加 Vs 皇家馬德里

維拉利爾 Vs 曼城

馬德里體育會 Vs 拜仁慕尼黑

薩爾斯堡 Vs 利物浦

國際米蘭 Vs 阿積士

士砵亭 Vs 祖雲達斯

車路士 Vs 里爾

巴黎聖日耳門 Vs 曼聯