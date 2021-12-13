HKACEP充實運動員第二人生

港協暨奧委會「香港運動員就業及教育計劃」（HKACEP）昨日假奧運大樓舉行第二屆「超越理想 成就非凡」嘉許典禮，今屆計劃推出多項新元素，期望讓計劃退役或已退役的運動員充實「第二人生」，離開賽場也能繼續發光發亮。

推出網上運動員就業博覽會

HKACEP今年首次試行網上運動員就業博覽會及不同類型的工作坊，為準備退役或計劃轉型的運動員提供更多支援，港協暨奧委會副會長及香港運動員就業及教育計劃委員會主席胡曉明博士（圓圖）表示：「HKACEP將於12月中推出網上運動員就業博覽會，更設有多個網上講座，提供求職資訊及貼士，增加成功聘用機會。」是次計劃招募接近40間不同行業的機構及企業參與，提供超過170個職業讓運動員選擇。

今年活動主題為「CEOS」，分為四大範疇。「C」代表「Career Transformation」，旨在推動退役運動員的就業和轉型；「E」代表「Education to Public」，即提升公眾對運動員的支持和理解，希望各界更了解港協支援退役運動員的工作；「O」代表「Olympic Spectrum」，意指希望運動員在退役後仍然能秉持着奧林匹克精神；「S」則代表「Succession of Generations」，將運動員的精神傳承。

啟德體育園快將落成，HKACEP聯同啟德體育園合辦為期三個月的啟德體育學堂，旨在為有志投身體育管理行業的香港運動員提升競爭力及擴闊人際網絡。啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成先生介紹稱：「啟德體育學堂10月展開，共有22名現役及退役運動員參加。計劃由有份策劃體育園的專家向運動員介紹籌備工作，以及分享營運、體育管理等專業知識。」表現出色的學員更有機會參與及見證啟德體育園的籌備工作。另外，啟德體育園亦會安排團隊資深同事成為運動員的導師，互相交流，導師之一的鄧竟成表示，「參加者透過和專業人士交流，可以擴大人際網絡，對他們規劃路向有幫助。」

李麗珊憑書寄意分享點滴

近幾年致力推行的「星星伴轉型」學長計劃，對退役運動員展開「第二人生」更見成效，9位星級學長包括學習召集人黃金寶、方力申、李一強、陳念慈、鄭家豪、李穎詩、黃德森、崔錦棠及余心怡，均有出席啟動禮並分享點滴，今年更加設書籍分享環節，邀請到「風之后」李麗珊憑書寄意。作為此計劃「元祖級受惠者」的前武術運動員鄭家豪續任學長，目前是利記集團業務發展總經理的他表示：「當年李一強博士在我轉型時給予很多寶貴的意見我，運動員的確特別明白彼此的特性，感恩自己可以出一分力。」

HKACEP委員會委員及典禮籌委會召集人李一強寄語：「希望大家欣賞為香港體壇貢獻的一班運動員，他們的付出是一生一世的。新一代運動員在東京奧運已證明他們不是垃圾，而是香港的寶物。」棒球運動員趙嗣淦及區穎良均是李一強的師弟，他們指透過計劃對轉型認識更多：「計劃令我們接觸到運動以外的生活。離開教練後，我們只能自己摸索路向，學長正好手把手協助我們，就像教我們釣魚的方法，而非給我們魚，協助我們迎來下一個高峰。」