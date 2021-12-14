曼聯至少4球員染疫　對賓福特聯賽宣布延期

英超疫情一發不可收拾，官方公布過去1個星期出現42宗球員及職員確診個案，係英超實施檢測制度以來最多人確診嘅1星期，熱刺、李斯特城、曼聯、阿士東維拉同白禮頓，先後出現較大規模嘅爆發。曼聯周一(13日)宣布關閉卡寧頓訓練基地，英超賽會亦宣布周三(15日)凌晨曼聯作客賓福特聯賽延期，據報「紅魔鬼」目前有至少4名球員確診。

過去1個星期英超球隊連環爆疫，熱刺報稱有8名球員確診，歐協聯對雷恩以及聯賽對白禮頓都已經延期；李斯特城亦有7名球員確診，曼聯同阿士東維拉周一(13日)亦有「數名」球員同職員染疫，白禮頓領隊樸達周二亦宣布，陣中有3至4名球員確診，但球隊並冇計劃要求賽事延期。

英超上年5月開始實施每星期檢測制度後，最高紀錄係2021年1月初單周出現40宗確診，但上星期英超就錄得破紀錄嘅42宗，令人擔心喺omicron變種病毒肆虐，兼且英超球員接種疫苗比率偏低下，今季聯賽會再面臨停擺危機。

受到疫情影響嘅曼聯，周一發出聲明話卡寧頓訓練基地將會關閉24小時進行消毒，由於冇得訓練兼且陣中多人確診，所以曼聯向英超賽會提出將周三(15日)凌晨作客賓福特嘅聯賽改期，英超亦接納要求宣布賽事改期舉行。

英國《太陽報》消息指，曼聯上場聯賽對諾域治嘅大軍當中，有至少4名球員確診，佢哋將要接受10日隔離。不過英超規定如果球隊有至少14名球員可以候命，賽事係可以如期舉行。