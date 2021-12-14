皇馬被逼接受歐聯重抽　拉莫斯倒戈冇面畀

歐聯16強抽籤上演「重抽鬧劇」，當中最大輸家可能係皇家馬德里，佢哋原本抽中牌面較弱嘅賓菲加，但重抽後就要硬碰由美斯領軍嘅巴黎聖日耳門(PSG)。據報皇馬喺重抽前，曾經要求保留佢哋對賓菲加嘅組合，但被歐洲足協否決，皇馬亦一度考慮向體育仲裁法庭上訴，但最終都決定接納重抽結果。

歐洲足協今次抽籤出錯，問題出喺曼聯同馬德里體育會出現喺錯誤抽籤分組入面，據《世界體育報》消息，皇馬認為佢哋嘅抽籤並冇受到呢次錯誤影響，所以對賓菲加嘅抽籤結果應該保留，不過歐洲足協就決意全部重抽，皇馬總監布達堅奴憤怒表示：「實在令人驚訝同遺憾，而且係難以理解，要知道全球幾百萬球迷都關注緊呢次抽籤。」

西班牙《阿斯報》指，皇馬最終決定放棄向體育仲裁法庭上訴，16強對決PSG嘅賽事，將會迎嚟今夏離隊嘅沙治奧拉莫斯倒戈，呢位曾效力皇馬16年嘅中堅就好唔客氣：「我對皇馬有深厚感情，但我依家要捍衛嘅係PSG，我會盡最大力量去幫PSG踢走皇馬，我會為球隊戰鬥至死！」