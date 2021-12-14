世錦賽爆冷頻頻　伍家朗安賽龍提早拜拜

在西班牙上演的世界羽毛球錦標賽出現連場爆冷戰果，被列為男單8號種子的香港「一哥」伍家朗不敵印度的古馬(Prannoy Kumar)，而奧運金牌丹麥的安賽龍亦在領先一局的情況下，慘遭曾為自己陪練的新加坡駱建佑逆轉，首圈出局。

港隊周一（13日）相繼登場，被列為男單13號種子的李卓耀輕取美國的舒之顥順利闖入次圈，但「一哥」伍家朗遇上世界排名32位的印度古馬則先贏後輸，在領先的情況下遭逆轉以21比13、18比21、19比21落敗，遭遇「一輪遊」。女單的張雁宜亦以10比21、13比21負比自己排名低11位的中國張藝曼，同告出局。

反觀濶別國際賽近兩年的「黑妹」葉姵延，則有驚喜表現，以直落兩局21比11及21比14擊敗愛莎尼亞的古芭，闖身女單次圈。

至於隨着日本桃田賢斗缺席、被視為今屆男單奪標大熱的東京奧運冠軍安賽龍，面對昔日跟他陪練的新加坡球手駱建佑，在先贏21比14的情況下，發揮嚴重跌watt並以9比21、6比21連輸兩局，慘被淘汰，無緣爭逐今屆錦標。

安賽龍賽後相當沮喪：「今天比賽跟我預期的不同，駱建佑是打得更好的球員，我不想在這裡談論落敗，我已盡了自己最大努力，但沒有贏下比賽。」過去四次面對安賽龍都落敗的駱建佑對於能擊敗奧運冠軍相當興奮：「我覺得他今天有點壓力，看出他非常想奪世界冠軍。」駱建佑最近與安賽龍一起在杜拜訓練，他坦言當中獲益良多，亦對他的打法頗為熟悉。安賽龍的出局對今屆男單冠軍的爭逐更具懸念。