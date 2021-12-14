拜仁強攻史特加　免費台直播

周中德甲加開快車，頭場有榜首拜仁慕尼黑作客史特加。拜仁崇尚進攻，羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿等前鋒狀態大勇，勢必火力全開，加上近年對親史特加經常大炒，讓到兩球照捧讓球客勝。（香港開電視77台、有線661及601台周三凌晨1時30分直播）

拜仁一向喺聯賽打橫行，少帥拿高斯文亦採取主攻戰術，往往令其他德甲球隊未踢先怯，單計今季聯賽已攻入47球，冠絕群雄。射手羅拔利雲度夫斯基近8仗聯賽轟入9球，依家累積16球位居射手榜榜首，腳風甚順。湯馬士梅拿亦交出11個助攻名列前茅，上仗陷於苦戰之下，拜仁仍反勝緬恩斯2比1，挾近8仗聯賽7勝1負之勢，今仗作客會繼續以攻代守。

防線穿窿主場都難頂

相反，史特加狀態麻麻，連同德盃在內，近7仗只得2勝1和4負；值得一提係呢支老牌球隊今季9次主場出擊，全部都有失波，防線堅脆弱，好難頂得住拜仁嘅狂轟猛炸。翻查紀錄，雙方近4次交手，拜仁唔單止全部贏晒，其中3次更贏3球或以上，明顯格食格，今仗亦有望大勝而回，讓球客勝不容錯過。

直播表

周二5:30pm 東南錦 菲律賓Vs泰國

有線661、601台

周二10:00pm 意盃 威尼斯Vs特拉納

HKJC TV app

周三1:00am 意盃 烏甸尼斯Vs克羅托內

HKJC TV app

周三1:30am 德甲 史特加Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周三3:45am 英超 諾域治Vs阿士東維拉

Now 623

周三4:00am 英超 曼城Vs列斯聯

Now 621、611