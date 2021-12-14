甲一　滿貫釜底抽薪撼康仁福建　南華迎飛鷹

甲一男籃聯賽於修頓場館重燃戰火！力圖以前6晉級季後賽的康仁福建上周甲一賽事登場，首戰面對建龍飛馬，開段一度被「巨無霸」中鋒漢尼拔強攻籃底，但福建及時作出調整，以快打慢，加上林羽、鄭錦興、徐遠征和黃律堯輪流發炮，最終順利以29分之差大勝。今晚(14日)康仁福建乘勝出擊，面對上場不敵南青的滿貫能否再次帶來驚喜？

上周最爆賽果，必數上季亞軍滿貫以72比82不敵南青。傷兵滿營加上全華班上陣的滿貫該戰打得相當吃力，因夾擊南青外援麥洛連令外線成為失分缺口，對手憑蘇柏軒、鄭凱安、潘正熙等人大灑「三分雨」，令滿貫慘吞14顆三分彈告負。滿貫「神秘外援」至今未有蹤影，黃鎮煒亦因手指甩骹影響狀態，加上射手們近幾場「啞火」，可謂雪上加霜，面對示氣及狀態理想的康仁福建，無疑是另一場硬仗。

崇德飛鷹上周以78比92不敵永倫，今場迎來衛冕球隊南華，對手實力超班，被看低一線的飛鷹唯有盡量拉近距離。飛鷹對永倫上半場表現其實不失禮，僅以3分之差落後，該戰外援奧斯汀回歸賽場，轟入30分，另外新兵洋將百德新里為飛鷹提供外線火力，全隊合轟12球三分。奧斯汀承認需要更多時間和球隊磨合， 但會努力擔當好領袖，在攻防兩端挺身而出。面對擁有惠龍兒坐鎮的南華，奧斯汀能否擔起此重任，成為今場看點之一。

賽事資料(12月14日)

7pm 滿貫 對 康仁福建

8:40pm 崇德飛鷹 對南華

地點：灣仔修頓室內場館

成人門票：60元；長者和學生門票：40元