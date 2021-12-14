中超　傳廣州城欠薪　陳俊樂擔正鬥長春失利

休戰4個月，中超今周終於重啟，近日盛傳鬧欠薪的廣州城，周一（13日）主場出戰爭標組首戰，港將陳俊樂是役以攻中身分正選上陣，惟未能助球隊扭轉敗局，最終以0比2不敵長春亞泰。

中超自8月完成首階段後一直休戰，多支球隊因背後財團陷財困而陸續出現欠薪的情況，當中香港球員陳俊樂效力的廣州城亦面臨同一命運。據內地媒體《足球報》報道，該隊董事長黃盛華在復操後，曾親自向受欠薪影響的隊員致歉，但強調球隊正想辦法籌集資金，承諾會發還薪酬。

同時，廣州城亦正受陣容不整所影響，葉楚貴、唐淼、常飛亞等主力養傷，外援古靴美、迪比利又因不同原因未歸隊。周一（13日）對長春亞泰的爭標組首場賽事，廣州城以「樂仔」擔任攻中，支援兩位外援卡當拿和利安高，惟早段便被對手艾歷利馬先入一球。苦戰大半場，廣州城以陳志釗入替陳俊樂，但仍然無法扳平，末段更被祖利亞尼加奧再下一城，最終以0比2主場淪陷。

同日中甲賽事，梁諾恆以隊長身分帶領浙江隊對陣貴州隊，在馬菲斯、艾沙江梅開二度，以及高迪、鍾浩然各入一球下，浙江以6比1完勝，提前兩輪鎖定升班附加賽資格。