【女足粉絲團】「1姐」繼續W！港會2比1贏公民

周日(12日)舉行的「賽馬會女子足球聯賽 」甲組第5周的4場賽事，3支爭霸分子港會、傑志和車路士足球學校(香港)均順利贏波。其中連續3戰在主場奏捷的港會，離開地頭同樣交出佳作，以2比1擊敗公民，連勝4場繼續高踞積分榜「1姐」之位。

公民對港會一仗，周日晚上9時於曾大屋遊樂場上演，走勢凌厲的港會，戰至上半場中段便由前港隊球員高翠鳳的女兒、今季由公民轉投港會的林裕殷，先開紀錄。落後的公民傾力反撲，但球員的努力到下半場中段才有回報，由何悅寧建功扳平1比1。奈何公民最終都要3分全失，港會的Jeannelle Condame於85分鐘，禁區外主場罰球，皮球直飛龍門右上角入網，助球隊以2比1贏波，並將連勝走勢增至4場。

至於在港會贏公民前上演的愉園對傑志，「藍鳥」憑張煒琪梅開二度，鄺穎茵和Angie Michelle Marchetti各入1球，以4比0輕取「快活谷」。

第5周最大手交易一仗於寶翠公園發生，大埔對車路士足球學校(香港)合共炮製了8個入球，其中7球由「車女」攻入。連續兩周均未嘗贏波滋味的「車女」，在上半場20分鐘，由王淑芬的妙射揭開大勝序幕。14分鐘後王淑芬主射12碼中鵠，將比數改寫成2比0；大埔其後由黃嘉詩追回一球，落後1比2完上半場。

易邊後初段雙方積極搶攻，但自陳綺馨在54分鐘替「車女」射成3比1後，戰況便開始一面倒。後備入替的梁匡蕎大發神威，個人大演帽子戲法，加上隊長宋麗雯完場前硬闖得手，「車女」最終湊成7比1的勝果完場。盡袋贏波3分兼攻入7球的車路士足球學校(香港)，得以較佳得失球，趕過同得11分的傑志，躋身積分榜次席。

【賽馬會女子足球聯賽】 (甲組)

上周戰果

沙田 2比0 大聯盟足球學院

愉園 0比4 傑志

大埔 1比7 車路士足球學校(香港)

公民 1比2 港會