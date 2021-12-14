曼城睇定嚟食　半場細抵玩

英超冠軍爭逐鬥得激烈，榜首3雄周末齊齊贏波，「1哥」曼城周中快車再度出擊，主場迎戰列斯聯。「藍月亮」近期賽程頻密，上周中踢完歐聯後繼續一周雙賽，球員體力負荷大，今仗或會放慢比賽節奏，加上曼城近6次主場，有5次上半場總入球開一球或以下，可博1.5球半場細。（Now 621及611周三凌晨4時直播）

曼城領隊哥迪奧拿一向採取傳控戰術，傾向慢慢組織攻勢，就以早前主場對愛華頓為例，雖然「藍月亮」大勝3比0，但其實踢到上半場44分鐘先打開紀錄。上場1比0小勝狼隊，同樣要等到66分鐘先攻入全場唯一入波；唔少球隊懾於曼城強大實力，往往屯重兵防守，更添「藍月亮」破缺口嘅難度。

地獄賽程改踢穩陣波

列斯聯領隊比爾沙崇尚進攻足球，但無奈球員能力有限，發揮未如理想，近6場聯賽只取得一勝後，已開始受到降班威脅，而且球隊正陷入「地獄賽程」，上場惡鬥不敵車路士後今場又對曼城，之後兩場分別對阿仙奴及利物浦，更加要向現實低頭，大有機會踢穩陣波，但求攞得1分得1分，相信佢哋今場會先做好防守，站穩陣腳再謀突擊，半場細要得過。