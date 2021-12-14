康仁福建一度追剩3分　滿貫靠蔡再懃轟34分險勝

康仁福建作為「Big 4」的有力挑戰者，今晚（14日）在修頓場館面對滿貫，打出漂亮一仗，即使前三節落後逾20分，仍憑著徐遠征單節狂轟16分，一度追剩3分差距。但蔡再懃展現MVP身價，攻進今季新高34分，終以89：76守住勝利。

滿貫倒灶不敵南青後，面對另一挑戰者福建，首節已火力全開，林俊光和歐陽維江投進三分球，蔡再懃接連快攻得手，反觀福建只得鄭錦興苦苦支撐，攻進9分，追到12：21。滿貫繼續發射三分彈，林俊光兩度博到犯規，6罰全中。而福建早早滿「team foul」，主力徐遠征錄得3犯，防守綁手綁腳，落後24：44回更衣室。

換邊後，蔡再懃如入無人之境，內外開弓，單節豪取12分。福建靠鄭錦興「止血」，火力已不足，黃律堯還在某次進攻倒地，暫時退下火線。沒想到，這反而激發徐遠征鬥志，他前三節僅得4分，此節剷籃、中遠距離全取，狂轟16分，帶隊打出22：4的攻勢，追剩3分差距。惟關鍵時刻，蔡再懃再展現MVP身價，連取7分，林俊光和鄧志恒也把握罰球機會，終以89：76有驚無險獲勝。

滿貫有3人得分上雙，林俊光取得22分，蔡再懃攻進34分。他談到第四節的驚濤駭浪：「對手出五小陣，一時摸索不到，防守鬆懈，進攻也有點混亂，幸好暫停後，找回外線準心。」滿貫上場輸給南青，他稱已抹走陰霾，今場打出應有水準：「最重要是士氣，打出爭氣波就ok。」福建方面，鄭錦興和徐遠征分別貢獻24分和20分。

同日尾場，由衛冕的南華對崇德飛鷹。南華無論牌面、經驗皆勝一籌，首席中鋒惠龍兒在禁區予取予求，半場攻進12分，其他位置也點點開花。相反飛鷹僅靠外援奧斯汀和蘇志樂追分，大幅落後31：49。換邊後，南華未有手軟，繼續大打緊迫防守，多次藉著對手失誤，一條龍快攻得手，終以110：66大勝，寫下跨季24連勝紀錄，休息一晚，再在周四（16日）迎戰康仁福建。