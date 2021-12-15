曼城7比0狂勝列斯聯　創英超入球紀錄

英超「1哥」曼城大發神威！周三(15日)凌晨英超賽事，曼城主場迎戰近況低迷嘅列斯聯，完全冇留手下狂勝7比0，寫下曼城史上第2大聯賽勝利，亦係列斯聯歷來最大敗仗。曼城喺哥迪奧拿領軍下大踢進攻足球，今場開紀錄入波係哥帥治下第500個英超入球，超越高普成為英超最快拎到500球嘅領隊。

曼城今場踢到風生水起，菲爾科頓8分鐘先開紀錄，基亞利殊5分鐘後亦打破15場入球荒，奇雲迪布尼32分鐘亦拎到新冠肺炎康復後首個入球，半場曼城領先3比0。換邊後「藍月亮」再踩油，馬列斯、奇雲迪布尼、史東斯同尼敦阿基各建一功，曼城喺6個球員有份入波下大勝7比0，依家喺榜首帶開踢少場嘅利物浦4分。

菲爾科頓開紀錄嘅入波，係曼城自哥迪奧拿領軍後第500球聯賽入球，而哥帥只係用咗207場時間就做到，平均每場入超過2.4球，打破利物浦領隊高普保持嘅英超紀錄(234場入500球)。今場係曼城史上第2大聯賽勝仗，僅次於2019年8比0贏屈福特，同時係列斯聯歷來第4次輸7球，平咗球會最大敗仗紀錄。

曼城領隊哥迪奧拿賽後大讚球隊表現，仲點名讚揚今季受傷病困擾嘅奇雲迪布尼：「奇雲迪布尼好好，佢虛心接受我提出嘅訓練要求，今仗踢出現象級嘅水準，佢對曼城非常重要。」奇雲迪布尼亦表示：「過去1年發生好多我控制唔到嘅事，但我可以做嘅係努力練習，令自己盡快回復狀態。」