英超護級大戰　般尼「屈」機

周四(16日)凌晨英超有場護級大戰，由般尼主場惡鬥屈福特。聯賽排尾3嘅般尼落後尾4屈福特兩分，但踢少一場，今仗只要贏波就可以反壓對手，暫時逃出降班區，對於護級非常關鍵，爭勝決心必強；屈福特贏完曼聯後無以為繼，已經遭遇4連敗，士氣及信心陷谷底，博般尼主勝為佳。(Now 624周四凌晨3時30分直播)

般尼雖然深陷降班漩渦，但表現唔算太曳，近7場聯賽僅曾1敗，上輪即使對住前列球隊韋斯咸，都可以力保不失，同對手踢成0比0，可見非常硬淨。不過般尼輸蝕在太多和波，搞到失分唔少，今場對護級競爭對手屈福特，冇得保留豁出去一博，希望全取3分，否則將來護級形勢會更為不妙。般尼近兩次對屈福特都贏波而回，兼保持不失球，球員心理上有優勢。

「大黃蜂」聯賽場場有失波

「大黃蜂」屈福特上月4比1大炒曼聯係威係勢，點知極速打回原形，近4場英超全敗，當中包括不敵李斯特城、車路士及曼城，雖然可以歸咎對手實力太強，但上場作客1比2不敵同級數嘅賓福特，就證明隊波出咗問題。事實上屈福特防線非常脆弱，今季16場聯賽居然場場都有失波，難以抵擋搶分心切嘅般尼。

直播表

周四1:00am 意盃 卡利亞里Vs薛達迪拿

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周四1:30am 德甲 慕遜加柏Vs法蘭克福

香港開電視77台、有線661、601台

周四3:30am 英超 水晶宮Vs修咸頓

Now 623

周四3:30am 英超 白禮頓Vs狼隊

Now 622

周四3:30am 英超 般尼Vs屈福特

Now 624

周四4:00am 英超 阿仙奴Vs韋斯咸

Now 621

周四5:00am 葡聯盃 波圖Vs里奧艾維

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