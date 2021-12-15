英超出招防以本傷人 紐卡素成大輸家

英超賽會通過實行新規定，球會進行商業交易時，必須證明交易符合「公平市場價值」，防止由「國家力量」撐腰嘅球會獲得大量注資，以本傷人，早前被沙特阿拉伯主權基金收購嘅紐卡素，成為新規定嘅大輸家。

根據新規定，英超球會未來所有商業交易，都必須交畀英超理事會審理，檢查交易是否符合「公平市場價值」及合約是否合法，亦要提升球會薪酬透明度，證明人工資金係來自球會財政預算，而唔係來自第三方關聯公司，措施主要為防止國家基金或者大財團，以「天價贊助費」等名目，向球會大量注資，令球會可以肆無忌憚收購球星及支付巨額薪酬。

今年10月紐卡素強烈反對實行新規定，但另一支富豪球會曼城卻投棄權票，相信係因為「藍亮月」經過多年注資後，規模已壯大，本身商業價值非常高，唔需要再靠「枱底交易」吸金。

反觀，紐卡素先至被沙特阿拉伯主權基金收購冇幾耐，仲未展開重建，就被限制注資，打造豪門計劃肯定受阻。

由於有14隊投票支持，令方案得以通過，紐卡素想變身豪門，恐怕冇咁易。