新地單車學院開學　李慧詩勉勵小車神兼顧學業

香港單車運動員屢創佳績，啟發學生的「單車夢」。為讓學生獲得專業培訓，新地單車學院在3間中學增設訓練中心，並委任「牛下女車神」李慧詩（Sarah）為顧問。她勉勵下一代「車神」兼顧學業和運動：「有知識才能踩得更快。」

新地單車學院今日（15日）舉行訓練中心啟動儀式，邀來東京奧運銅牌得主李慧詩、「亞洲車神」黃金寶、新鴻基地產執行董事郭基煇和學生即場較技，參加4公里模擬賽，最終郭基煇獲得第3名。他指學院自2018年開辦至今，為逾20間中學、超過200個學生提供培訓，其中100個已考獲場地單車使用證，盼發掘更多精英運動員。

李慧詩則勉勵學生，兼顧學業和運動：「考試和奧運一樣，都不能臨急抱佛腳，準備好才有信心、殺氣。大家要趁新年假溫書。」回望過去4年，Sarah稱在單車、學業和寫作三方面，都算圓滿：「原本想贏兩個項目（競輪賽和爭先賽）的奧運獎牌，雖然只有一個項目（爭先賽）做到，但盡全力，已無悔，也學到做人道理和團隊溝通技巧。」正專心攻讀浸大創意及專業寫作文學士的她，盼趁聖誕放鬆一下，與朋友燒烤，並重拾單車訓練。