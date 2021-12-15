南青乘勇追擊遊協　建龍飛馬漢尼拔能否破永倫內線？

甲一男籃今晚（15日）上演兩仗，頭場建龍飛馬將對永倫，永倫上周憑加拿大外援泰那啟動「得分模式」，全場投進8球三分狂轟41分，以92比78擊敗崇德飛鷹，今周迎來建龍飛馬，將力爭3連勝。尾場遊協對南青，南青上周憑14顆「三分彈」擊敗滿貫，打出今季代表作，球隊士氣如虹，如能延續手感並提防個犯問題，有望再下一城。

接連擊敗遊協和崇德飛鷹的「黃金戰士」永倫，今仗面對兩連敗的建龍飛馬，能否乘勇取得3連勝，得分主力泰那狀態如何固然關鍵，另一洋將賀斯福今仗需「招呼」建龍外援漢尼拔，預計將消耗不少體力。因此永倫其他球員須盡快入局，「一人走多步」守好馮嘉豪及韓天次等建龍另外兩個得分主力。

至於尾場遊協對南青，後者從被南華大炒的噩夢中醒來，上場以82比72贏滿貫。加拿大外援麥洛連該戰第3節犯滿，只得11分進帳，但其他隊友「點點開花」，甲一「新鮮人」鄭凱安攻入全隊最高18分，另有潘正熙、蘇恩樂及蘇柏軒得分上雙，令上季亞軍陷入苦戰。南青外援和本地球員經過銀牌賽已打出默契，今季能走多遠值得期待。至於今季陣容變動最大的遊協，目前仍處於磨合階段，對南青將迎來不少考驗。

賽事資料：

12月15日

7:00pm 建龍飛馬 Vs 永倫

8:40pm 遊協 Vs 南青

地點：灣仔修頓場館

票價：60元、學生長者票40元