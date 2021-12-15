香港西甲足校成立　陳志康郭嘉諾故劍重逢

由足總董事陳志康和前港超教練郭嘉諾牽頭的香港西甲足球學校，周三（15日）假位於紅磡的主場館舉行傳媒發布會，宣布學校正式成立，並邀請鞠盈智、陳凱柏及蔡子濤出席活動。出任足校總監的陳志康（Cow Sir），就希望為6至18歲的年輕球員，提供西甲基層訓練系統，從而提升香港足球水平。

是次計劃屬繼中國內地、新加坡、印尼及越南等地之後，西甲在亞洲地區另一個項目，香港西甲足校總監陳志康，就表示計劃能夠為學員提供全新足球體驗：「穩定嘅場地、同埋西甲系統帶來具質素訓練內容，加上完成培訓嘅教練及管理人員，令我哋又能力由基層開始逐步改變足球。」西甲足球以技術性踢法聞名，「Cow Sir」認為該風格非常適合本地年輕球員發展，並透露有計畫組織學員到西甲球會交流。

繼太陽飛馬教練團之後，陳志康和郭嘉諾今次故劍重逢，「Cow Sir」就表示後者的執教理念和自己非常切合：「之前同『嘉諾Sir』喺本地頂級聯賽合作過多年，過去幾年佢作為主教練都慢慢成長，睇到佢對足球嘅認知同熱誠，佢嘅理念同我好似，今次好快就諗到搵佢幫手，管理訓練系統同一班教練。」

除了培養年輕球員之外，早前已考獲「亞洲足協職業級教練班（AFC Pro Diploma)」畢業證書的「嘉諾Sir」，就透露今次西甲足校計劃，亦會為教練提供培訓，對日後有志於成為教練導師的自己而言，是繼續學習的好機會：「讀完Pro License唔代表就完，仲有好多嘢可以讀；我上咗好多堂，攞咗好多經驗，希望再傳授畀下一代教練，呢個計劃可以幫到我。」

出任西甲足校總教練的「嘉諾Sir」，就認為西甲方面今次願意分享訓練系統非常難得，值得本地球圈學習，但強調不能全盤「照抄」：「學咗所有重點，但係要變成一個香港人可以接受嘅嘢，外國嗰套如何本地化，我覺得呢個先至最重要。」他希望計畫能夠融入校園，最終做到真正草根足球發展。