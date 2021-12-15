爭歐洲賽席位冇留手　錘仔爆廠睇入球騷

英超快車上演「倫敦打吡」，由阿仙奴主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸。阿仙奴主場氣勢強勁，近9次主場出擊8勝1和，面對歐洲賽席位主要競爭對手，必定全力爭勝；「錘仔幫」遇強屢有佳作，就算對住利物浦、車路士等都以主攻踢法周旋，作客照搶力圖爆「廠」而回，一於捧2.5球入球大穩陣。（Now 621周四凌晨4時直播）

阿仙奴今季重金招攬多位「潛力股」加盟，擁有全英超最年輕陣容，活力同鬥志全面提升，但水準難免飄忽，近5場聯賽錄得2勝3負，當中最大分野就係主場同作客嘅演出。「兵工廠」喺酋長球場出擊極具威力，上場輕鬆以3比0大炒修咸頓，近6仗聯賽主場有5次攻入至少兩球，今仗藉地利，預料將繼續採取主攻戰術，務求一舉擊敗對手。

雖然奧巴美揚因紀律問題被褫奪隊長一職，今晚亦會缺陣，不過火力仍然值得信賴，挪威中場馬田奧迪加特狀態大勇，已經連續3場聯賽有入球，英格蘭新星伊美路維亦告傷愈，可望候命攻敵，配合布卡約沙卡及加比爾馬天尼利等人，領隊阿迪達手上有唔少進攻好手可以調動。

韋斯咸遇強照攻

「錘仔幫」韋斯咸近年愈踢愈進步，上季同依家排名都高過阿仙奴，可見佢哋絕非下風球隊。呢支由莫耶斯帶領嘅奇兵遇強愈強，上輪雖然0比0悶和般尼，但今季曾先後以3比2贏過利物浦同車路士，證明面對強隊同樣唔怕鬥攻。翻查兩隊近4次碰頭，有3次總入球為3球或以上，一於再追2.5球入球大。