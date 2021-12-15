阿古路證心臟病含淚宣布掛靴

今季轉投西甲巴塞隆拿嘅阿古路，周三（15日）舉行記者會，正式宣布因心臟出現問題要退役。

33歲嘅阿古路喺巴塞會長拉波塔陪同下，於魯營球場舉行記者會，巴塞嘅現役及舊球員都有出席，包括喺曼城同阿古路合作無間嘅哥迪奧拿。阿古路差唔多由頭到尾都喊唔停口，巴塞播放佢18年職業生涯嘅片段時，呢名阿根廷射手更加掩臉唔敢正視畫面，可見佢非常唔捨得。

阿古路今年5月由曼城轉投巴塞，但今季只為新球會上陣過4次，最後1次係10月對艾拉維斯，佢喺比賽途中突感胸口不適，立即要換走。

阿古路親口講出令人心碎嘅消息：「呢個記者會係宣布我決定掛靴，呢個係艱難嘅時刻，我嘅決定係基於健康問題。我喺一個半月前知道出現間題，我做晒我能夠做嘅嘢，希望可以繼續比賽，但我10日前作出呢個決定。」佢表示由自己第一次接觸到足球，就夢想成為職業足球員，對於自己嘅職業生涯感到光榮。阿古路特別多謝18歲時提拔佢嘅馬德里體育會、曼城以及巴塞隆拿每一個人。

阿古路由阿根廷獨立隊出身，2006年轉投馬體會，效力5年間為球隊上陣234次射入102球。2011年由西甲轉戰英超曼城，為「藍月亮」效力至今年夏天，合共上陣390次射入260球，助隊5奪英超冠軍、6奪英聯盃及1次英足盃。至於國家隊方面，阿古路由青年隊開始同美斯合作，並且一齊贏過世青盃及奧運金牌，2006年升上大國腳，為「潘帕斯雄鷹」上陣101次射入41球。