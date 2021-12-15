泰那37分助「黃金戰士」三連勝

「黃金戰士」永倫周三（15日）晚再度出擊，憑外援泰那轟入37分，以90：65敗建龍飛馬，取得三連勝，12月28日將大戰東方龍獅。

接連擊敗遊協和崇德飛鷹的「黃金戰士」永倫今仗派出許烜行、泰那、連浩駿、蔡龍德及賀斯福，以「雙塔陣」牽制建龍飛馬外援漢尼拔，但後者憑身型優勢屢次硬闖禁區，單節得9分。永倫得分點眾多，「皇牌」外援泰那此節7分，許烜行、蔡龍德及賀斯福均有6分進帳，一度拉開10分差，首節以25：17領先。

永倫第2節收起蔡龍德及賀斯福，換入劉凱濤、潘志豪等人，建龍飛馬此節積極搶攻，憑快速傳球創造不少機會，先有朱梓鎔轟入三分球，追成27：27平手，程建文博得「and1 」，漢尼拔亦大力入樽振士氣。不過建龍此節早早滿隊犯，造就泰那等人頻頻上罰球線，再度拉開比分到48：39完半場。

換邊後，泰那多次剷進顏色地帶得分，助永倫打出一段12：0攻勢，將比分擴大至65：41。建龍飛馬奮力反擊，李旭川和韓天次投進「三分彈」，漢尼拔亦博得「and 1」，打出一段11：0小高潮，將分差收窄至13分。不過泰那幾乎無人能阻，再度爆發轟入12分，帶領永倫以69：57繼續領先。最後一節，建龍飛馬體力急降，泰那再得7分，永倫以90：65取得三連勝。

相比前兩場，建龍飛馬今場入局更快，而且上半場亦能緊纏永倫，交出11分的朱梓鎔表示，「球隊從銀牌賽以來已有很大進步，特別今場大家都好肯傳球，為隊友創造投籃空位，但我們要學識控制節奏，這點要向對手學習。」

接連硬仗的建龍飛馬錄得3連敗，作為「甲一新鮮人」的朱梓鎔早前因「爆肺」，在銀牌賽只能短暫上陣，他表示現時已康復，期待和球隊一起進步：「我們正努力適應甲一節奏，來到甲組，我覺得本地球員比外援體能更好，好值得我們學習。今季目標希望做好自己，證明自己值得在甲一。」