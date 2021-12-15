【電視台直播】何詩蓓世界賽Show Time　第5組出場

何詩蓓能否再創香港游泳歷史？謎底即將揭開。FINA世界短池游泳錦標賽明天（16日）於阿布扎比開鑼，香港隊10女7男泳手加入戰團，首天賽事焦點是女子200米自由泳，包辦今年6個世界短池最快時間的何詩蓓以頂頭大熱姿態出擊，將於周四下午2時許初賽Heat 5上陣，只要發揮正常，則於同日晚上10時許出戰決賽，有線電視體育台（高清601／標清661）於下午1時30分及晚上10時直播。

奧運兩面銀牌得主何詩蓓的近況一枝獨秀，24歲的她上月在國際游泳聯賽（ISL）季後賽兩度刷新200自亞洲紀錄（1分50秒65），距瑞典天后史祖絲當保持的世績（1分50秒43）僅差0.22秒，其後她更在ISL決賽奪冠兼創下橫跨3季的17連勝紀錄！再者，何詩蓓連月來專攻ISL短池賽事，轉池技術可謂已達爐火純青的境界，唯一要「挑剔」的可能是起步反應這一環，如果能再改善，對她衝擊世界紀錄將起關鍵作用。

縱觀5組初賽共40名泳手中，荷蘭的史汀柏格最為有威脅，她是應屆歐洲短池游泳錦標賽的冠軍級人馬，上月造出了本年第7快時間（1分52秒75），狀態不俗。其次是英國的安達臣、捷克的施文洛娃等。

除了何詩蓓外，香港飛魚卓銘浩將出戰男子400、何天朗及劉紹宇分戰男子200蝶及100背。另外「美人魚」亦將在女子100背亮相。FINA世界短池游泳錦標賽一連6日舉行連場激鬥，大家一齊為香港泳手打氣！