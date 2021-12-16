疫情失控！英超英冠連環取消　曼聯復操再爆發

英超疫情問題逐漸失控，多間球會出現爆發令多場英超、英冠賽事延期，周四(16日)凌晨般尼對屈福特一仗喺開波前3個鐘突然取消，另外今個周末英冠亦有3場賽事宣告延期，據報李斯特城同曼聯亦出現再爆發問題，「紅魔鬼」訓練場解封後首次操練，即刻再有2名球員確診，周六(18日)對白禮頓嘅聯賽盛傳亦會取消。

般尼對屈福特嘅賽事開波前唔夠3個鐘，英格蘭足總宣布因屈福特賽前檢測出現多人確診，臨時決定取消，亦係過去1個星期內第3場延期嘅英超賽事。英冠方面同樣立立亂，繼錫菲聯對昆士柏流浪後，周六3場聯賽(米禾爾對普雷斯頓、昆士柏流浪對史雲斯、雷丁對盧頓)已率先延期，英超、英冠亦有多場賽事等待比賽決定。

曼聯係英超其中一間受疫情打擊最嚴重球隊，據報球隊早前有19名球員同職員確診，令卡寧頓訓練基地亦要關閉24小時消毒，不過當訓練場重開後，復操前嘅檢測再有2名球員確診。據報曼聯方面正對足總商討，可能會取消周六主場對白禮頓嘅聯賽。

除咗曼聯之外，熱刺、李斯特城、屈福特、白禮頓等球會近期都有較大規模嘅疫情爆發，賓福特、阿士東維拉、車路士等亦有零星確診個案，原本英超賽程最密集嘅聖誕及新年快車，依家面臨崩潰危機。