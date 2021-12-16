「鄧謝配」半粒鐘晉級 　港混雙有3隊闖16強

世界排名第7的香港首席混雙組合鄧俊文／謝影雪，周三（15日）在西班牙的世界羽毛球錦標賽登場，不足半粒鐘以直落兩局淘汰蘇格蘭對手，旗開得勝，躋身16強；連同早前爆冷拍走中國頭號種子的張德正／吳詠瑢及頭兩圈都因對手退賽不戰而勝的楊銘諾／吳芷柔，港隊在混雙16強佔上三個席位。

新冠肺炎再爆發，就連世羽賽都難逃被侵襲，日前已爆出有職球員確診已接受隔離；被列為5號種子的「鄧謝配」首圈輪空，周三登場面對世界排名51位的蘇格蘭組合賀爾(Adam Hall)及麥佩遜(Julie Macpherson)，剛於年終賽獲得季席的「鄧謝配」保持「托弗」，僅以29分鐘以21比10、21比15闖關，16強將遇上丹麥的基斯甸臣(Mathias Christiansen)／寶莊(Alexandra Boje)，爭逐半準決賽席位。

港隊在混雙16強佔上三個席位，相當難得，應是歷來首次，反觀中國隊頭號種子鄭思維／黃雅瓊爆冷不敵香港的張德正／吳詠瑢後，他們僅存的混雙組合郭新娃／張殊賢於次圈不敵丹麥組合，令中國隊在混雙全軍覆沒，沒有一對躋身16強，取得歷來在世錦賽最差的混雙成績。

至於男單方面，香港的李卓耀愈戰愈勇，以21比13、21比15淘汰排名比自己低60的阿塞拜疆選手Ade Resky Dwicahyo，強闖16強，將與世界第3的安頓臣碰頭，雙方過往四次交鋒，李卓耀1勝3負，最近一次對壘就是10月底在法國賽，李以2比0擊敗對手。

此外，香港女雙亦傳來喜訊，吳芷柔／袁清瀅對住世界排名16的馬來西亞組合，成功逆轉躋身16強，將戰2號種子的南韓組合李紹希／申昇瓚；而「黑妹」葉姵延在女單遇上7號種子泰國的拉特查諾，爭持了33分鐘後以8比21及12比21落敗，無緣晉級。