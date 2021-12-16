咸美頓升呢做「咸Sir」 泰利為「咸爺」發聲

F1七冠王「黑帝」咸美頓正式被封為「Sir」(爵士)，由「咸爺」升格為「咸Sir」，周三（15日）在溫莎堡接受英國王儲查理斯頒授爵士銜頭，成為史上第4位獲得封爵的F1車手；而前英格蘭足球隊泰利則為另一位「咸爺」發聲，認為下一個封爵應該輪到碧咸了。

即使上周爭取8奪F1總冠軍的好夢被粉碎，但無阻咸美頓的地位，他周三携同母親Carmen出席封爵儀式，穿上禮服的「咸爺」跪在王儲查理斯面前，被授爵士銜頭，以表彰他在賽車運動上的貢獻。36歲的咸美頓是繼史釗活(Sir Jackie Stewart)、摩斯（Sir Stirling Moss）及 巴咸（Sir Jack Brabham）後，第4位獲封爵的F1車手。

咸美頓稍後於周四會出席國際汽聯（FIA）於巴黎舉行的年度頒獎禮，他計劃明年將會捲土重來，期望爭取破紀錄的第8屆總冠軍。

隨着這位平治車王授封爵士，很多人都討論有那些運動員應該獲得這個榮譽，英格蘭前國家足球隊隊長泰利在個人社交平台，上載了一張前隊友碧咸的相片，並寫上:「是時候讓這個人封爵了。」過去被封爵的足球員只有4人，當中包括卜比查爾頓。