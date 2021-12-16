游泳世錦賽　何詩蓓初賽第1今晚衝世界紀錄

一連6日的FINA世界短池游泳錦標賽周四（16日）於阿布扎比開鑼，東京奧運兩銀得主何詩蓓於強項200米自由泳初賽，游出1分52秒86，以第1名身份晉身今晚10點舉行的決賽，衝擊世界紀錄及首面世錦賽獎牌。有線電視體育台（高清601／標清661）今晚10時直播。

何詩蓓（Siobhan）今年輝煌戰績一浪接一浪，東京奧運歷史性贏得100自及200自銀牌後，於頂尖泳手雲集的短池賽國際游泳聯賽（ISL）季後賽，兩度刷新200自亞洲紀錄（1分50秒65），距離距瑞典天后史祖絲當保持的世績（1分50秒43）僅差0.22秒。

世錦賽200自初賽今午舉行，第5組第4線上陣的Siobhan持續穩定發揮，全場保持領先優勢，最終以1分52秒86，力壓東奧4x200自銀牌得主Paige Madden及其Energy Standard隊友兼倫奧4x200自銅牌得主Charlotte Bonnet等人首名衝線。何詩蓓與加拿大的Rebecca Smith並列初賽第一，今晚香港時間10時09分將出戰決賽，再次挑戰世界紀錄及個人首面世錦賽獎牌。

港隊派出10女7男出戰今屆賽事，卓銘浩於男子400米自由泳初賽游出3分47秒51，總成績排第36位，未能躋身決賽，但成功刷新塵封10年、由黃鍇威保持的香港短池紀錄。