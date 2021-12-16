【港講J.LEAGUE】會出現降班捧盃神話嗎？

第101屆「天皇盃」決賽，周日(19日)在國立競技場上演，令人意外的是今年在J1以絕對優勢封王的川崎前鋒竟無緣爭冠，反而護級失敗的大分三神在監督片野坂知宏任期倒數之際，一口氣殺入決賽，與曾經的亞洲霸主浦和紅鑽爭冠。大分三神能否破天荒捧盃、成就日本足球史上首支降班球隊捧天皇盃桂冠的神話，屆時自有分曉。

相比浦和紅鑽擊敗大阪櫻花躋身「天皇盃」決賽，大分三神淘汰川崎前鋒的賽果無疑令人震驚得多！事關前鋒今季在J1聯賽也只不過輸掉兩場比賽，而在38場比賽入81球更屬恐怖級的攻力。在對大分的準決賽，前鋒並未見輕敵，入圍年度最佳11人的球員僅後衞謝斯爾卡度素缺陣，其他主力均正選披甲，足見該隊對「天皇盃」之重視。

然而，陣容擁有李安度達美奧、旗手怜央、家長昭博、谷口彰悟、山根視來等一線好手的前鋒，法定時間90分鐘內喪攻大分，但15次射門卻顆無收；大分球員鬥志頑強鬥志，門將高木駿的表現固然重要，監督片野坂知宏由慣常的「343」陣式轉為4後衛防線，中場以「鑽石型」排陣去抗衡川崎前鋒也值得稱道。加時射門達15次的川崎前鋒憑小林悠攻破大分球門領先，滿以為可入決賽之際，加時階段僅1次攻門的大分，由軒歷基泰維辛在最後一刻追平，並且憑互射12碼取勝，令不少人大跌眼鏡。

大分三神在今季J1聯賽自第7輪過後就未曾脫離過降班區，38場比賽僅入31球，其中16場更是零入球，難怪不獲外界看好，加上季中加盟的幾位球員，比如增山朝陽、梅崎司，都因賽制所限，木克為大分出戰「天皇盃」，這也令該隊的爭標前景不及決賽對手浦和紅鑽。不過，由於降班結局已定，大分球員在出戰時亦無心理包袱，即使是決賽仍大可抱持「不失球並爭取一、兩次機會入波」的策略出戰，爭取再締造爆冷賽果。不得不提的是，大分三神在最後3輪J1聯賽錄得2W1D，包括守和聯賽「4哥」鹿島鹿角，而在聯賽兩戰紅鑽分別贏1:0及僅負2:3，「格食格」之下在決賽未必就處下風。

翻查「天皇盃」歷史，J1護級失敗但踢入決賽的球隊，曾有大阪櫻花、廣島三箭、大阪飛腳，但無一能捧盃作結，而在2011年FC東京則是以J2球隊身份奪冠，而1998年已篤定完季解散的橫濱飛翼，就一路殺入決賽、最終在解散前之戰折桂，光輝地走下歷史舞台，留下了J.LEAGUE歷史悲壯的一頁，若果大分能在本周日歷史性捧盃，也將寫下一段球壇佳話，而一手將球隊由J3帶回J1的片野坂監督，也可光榮告別大分。

由於「天皇盃」冠軍可獲明年亞冠盃分組賽席位，浦和紅鑽對錦標也是志在必得，球隊經歷季前人腳變動後，監督列卡度洛迪古斯著手建立其理想體制的新陣容和戰術，最終以第6名完季，成績並不算差。由於老將阿部勇樹行將退役，槙野智章即將約滿離隊，天皇盃冠軍無疑是給兩員大將最好的告別禮，列卡度洛迪古斯更揚言紅鑽要重返亞洲賽舞台！「紅鑽的名字將回歸亞洲賽事，我們將戰鬥到底，以『天皇盃』冠軍送別阿部。」監督在準決賽後的話，已反映出紅鑽爭冠決心。

跟大分三神比較，紅鑽在人腳調動及陣容變化上有更多迴旋的餘地，列卡度洛迪古斯也喜歡進行陣容及戰術調整，甚至在比賽中展現各種變化，而球員選擇上他除了一些核心球員外，更傾向起用能勝任多個位置的球員，這也是該隊的優勢所在，比如明本考浩、小泉佳、江坂任、伊藤敦樹、西大伍、酒井宏樹都能踢不同位置，配合球隊在比賽時戰術、陣式改變的需要。

現年23歲的明本考浩今年加盟紅鑽，現已獲得球隊重用，正選上陣達34場，這位球員能勝任多個位置，或許是列卡度洛迪古斯往後建立球隊體制的重心人物，至於在聯賽及盃賽共有13球的丹麥中鋒卡斯柏真卡，在球隊「4231」的基本陣式下，是前線「數糊人物」，其表現將左右紅鑽爭標機會。

哪支球隊能夠稱霸並且在明年進軍亞洲賽，周日便有答案，相信各支已獲亞冠盃分組賽席位的非日本球隊，也會關注這場賽事。