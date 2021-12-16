爭標寸土必爭數爆弱隊　利物浦大開殺戒

英超冠軍爭逐激烈，今個周中又有波踢，周五凌晨就有利物浦主場戰紐卡素。「紅軍」近期火力全開，喺歐聯「死亡B組」6連勝如入無人之境，聯賽亦踢出5連勝走勢，今仗必然繼續喪攻；紐卡素要搶分護級亦要豁出去一搏，3.5球嘅入球大抵玩。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

利物浦主場成績理想，4月至今保持不敗，要留意領隊高普喺頻密賽程下，會將個別位置輪換，例如上周中歐聯作客AC米蘭，就派出大量副選，不過穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼繼續正選亮相，到適當時候換出，以保持兩位射手比賽狀態，上場回師聯賽對阿士東維拉，又派阿歷士張伯倫任正前鋒，試陣下仍以1比0勝出，勇不可當。

曼城周中7球狂數列斯聯後，踢少場嘅「紅軍」依家落後4分，連原本大幅領先嘅得失球差亦差唔多被追上，利物浦主場出擊唔只要搶3分，仲希望大開殺戒，以防「蝕章」畀曼城。尤其嚟緊英超又有聖誕快車，明年1月陣中又有多名非洲國腳要踢「太公波」出戰非國盃決賽周，領隊高普自然希望喺充足人腳嘅情況下，盡量贏得就贏，數得就數。既然利物浦近5仗聯賽主場4次開4球或以上，玩3.5球嘅大盤比「讓球主勝」更穩陣。

「喜鵲」以攻代守唔會縮

紐卡素前仗1比0擊敗般尼聯賽開齋，不過表現一般，其後作客李斯特城即慘負0比4，戰力見底。紐卡素後防疲弱，16戰失34球屬聯賽第2多，今仗作客晏菲路更難保不失，而且「喜鵲」要收復失地必定要冒險爭勝，相信會同利物浦合演入球大戰。