生涯如坐過山車　林樂勤目標揾番團火

要數新生代香港足球未來希望，不得不提的當然是年僅22歲的翼鋒林樂勤（Jordan）。由年少時有機會外流、到飛馬一戰成名、及至富力R&F經歷大傷……他的足球生涯，有如過山車般大起大落。今季加盟「粉紅軍團」晉峰，Jordan再被委以重任成為進攻主力，他期望藉此再次證明自身實力。■圖/文：李浚湣

輾轉從英國學法後返港，當時年僅18歲的Jordan決定加盟香港飛馬，處子戰背負一定期望下，面對東方龍獅隨即交出2記助攻，季尾更於各項賽事連續7仗踢足兼擔正，持續有好表現，他承認當季太順，比其他第一年出道的球員已「好好彩」。然而漸露鋒芒的Jordan第二季在飛馬的上陣時間卻大減，聯賽只曾一次正選上陣，整季僅錄得1入球1助攻，他無奈地指：「第二季踢飛馬知道唔係必然正選，心態有啲影響；另外『菁英盃』又踢得麻麻，加上一啲輿論壓力，開始陷入信心危機，呢一季對我嚟講都算失敗。」

由高峰、重創、散班到疫情…

離開飛馬後，Jordan轉投夢想FC，當季面對富力R&F，以及在省港盃轟入兩記世界波，他表示即使表現未算太搶鏡，但勉強合格，最重要是成功「揾番自己」，增加不少信心。季尾Jordan首次入選「大港腳」初選名單，更一躍登陸大球會富力R&F，他直言當時自己正慢慢走出低潮。不過好景不常，Jordan在季前隨隊到葡萄牙集訓期間，遭遇十字韌帶受傷，季尾才傷愈復出；及後富力散班加盟冠忠南區，但又剛好遇上疫情導致聯賽停擺，這令Jordan出現第二次迷失：「傷完出番嚟之後，知道自己最需要係不停踢，去操番狀態，但上陣時間始終唔穩定，所以踢得好飄忽同唔突出，對自己都好失望。」

菁英盃對傑志近一年最滿意

「晉峰踢波基本上無咩壓力，老闆、『何sir』（何信賢）都講到明話，淨係想我發揮番最好水準，同埋比好大自由度我進攻。」Jordan續指暫時季初，自己的角色主要負責進攻，相比以前很多時候踢閘，發揮一定會較好，對新球隊感到相當滿意。展望今季，他強調一直知道自己能力在甚麼水平，對傑志的「菁英盃」賽事，更可說是自己一年多以來最滿意的一仗，今年最希望「揾番團火」，將最擅長的東西悉數展露出來，以及盡快打破入球荒。

Profile：

出生日期：1999年2月2日（22歲）

身高：1米75 體重：74公斤

球員號碼：7

司職：翼鋒、攻擊中場

曾效力球隊：香港飛馬、夢想FC、

富力R&F、冠忠南區

現效力球隊：晉峰

30歲前盼圓外流夢

「我嗰陣諗，如果要出國踢波，點解唔去個更好足球水平嘅國家呢？」2014年林樂勤毅然放棄加盟中超球隊山東魯能青年軍，隨後選擇前往英國試腳，惟最終未能拚得一紙職業合約。現時回想起這個大膽決定，Jordan直言並不後悔：「無錯可能喺中國會更易立足，但我目標始終係要挑戰最好聯賽；另外我都踢過富力，雖然唔係中超嗰隊，但基地都喺廣洲，同中甲、中超差距唔算太大。」他坦言外流夢一直未有熄滅，惟自己需要打好根基，提升場上的穩定性，希望在30歲前能夠完成這個目標。

留英學法自大狂學識踏實謙卑

林樂勤出道於車路士足球學校（香港）青訓，自少已展露出過人天賦，他坦言以前很多人都會說「防守靠『家榮』，攻就靠我」，當時性格亦相對火爆及自大：「個陣覺得隊波係要靠我先贏到，會比較個人主義；同埋可能會成日鬧啲隊友，叫佢畀比個波我就得，唔使搞咁多。」Jordan笑言當時無論踢校隊或港隊，細一、兩年的隊友，都會因覺得太大壓力，而害怕與自己同場踢球。幸好隨後遠赴英國試腳，令Jordan明白世界很大，自己在外國也只不過是一名普通球員，思想及踢法明顯變得成熟，學懂保持踏實、謙卑。