蘇志樂領崇德飛鷹挫漢友　南華力挫福建

崇德飛鷹和安保漢友今晚（16日）在修頓場館上演「卡位戰」。前者憑著蘇志樂攻入23分，包括第三節豪取12分，以89：74拿下首勝，對衝擊常規賽前6注入「強心針」。

全華班的漢友，面對洋將奧斯汀毫無懼色，頻頻剷入禁區博犯，也搶下多個前場籃板，製造二次進攻。但飛鷹在蘇志樂和奧斯汀內外開弓下，仍領先17：14。漢友增加外線攻勢，黃裕杰和蘇尚灜聯手打出10：0的小高潮。惟飛鷹同樣不缺射手，呂銘彥單節命中兩球，可惜壓哨三分球無效，落後35：36回更衣室。

換邊後，輪到蘇志樂發威，剷籃、「corner 3」全取，單節轟入12分，連同百德新里和胡兆智多點開花，拉開到67：57進入決勝節。漢友飽受犯規困擾，主力溫梓豐和黃銘德相繼「畢業」。反觀飛鷹在蘇志樂交出「死亡封阻」後，士氣達到巔峰，在5人得分上雙下，終以89：74擊敗對手。

蘇志樂全場攻入23分，每當投進關鍵三分，或交出封阻，總會激動咆哮，因為「好想贏」：「這場比賽很重要，因為我們要衝前6，否則就要護級，壓力很大。」飛鷹和漢友曾在銀牌交手，當時飛鷹在7人應戰下落敗，他指隨著外援和傷兵歸隊，又有前兩場硬撼永倫和南華的經驗，球隊成長不少：「大家都打得不錯，戰術也愈來愈純熟，值得開心。」

同日尾場，由衞冕的南華對康仁福建。南華首節已火力全開，瞬間拉開31：8。但隨着徐遠征「着火」，不斷剷入籃底，其中一次更「ankle break」楊和，單節豪取10分，福建追成32：46。下半場福建繼續大打5小陣容，鄭錦興快攻得手，一度追剩個位數差距，但南華始終技勝一籌，梁兆華、朱亮、余理洋和惠龍兒均有「10+」進帳，終以 76：63獲勝。