狂賀！何詩蓓200自破世績　世界賽歷史性奪冠

一連6日的世界短池游泳錦標賽周四（16日）於阿布扎比開鑼，香港「女飛魚」何詩蓓在女子200米自由泳不負眾望，游出1分50秒31大熱封后，兼打破世界紀錄，為香港贏得游泳史上首面世錦賽金牌。

這位東京奧運兩銀得主在短池世錦賽展現弗爆狀態，今午初賽游出1分52秒86，總成績並列排名第一，強勢入決賽。整個初賽階段只得3名泳手游進1分54秒，包括和何詩蓓游出相同時間的加拿大泳手史密芙，以及慢0.44秒的美國泳手麥頓。另外倫敦奧運接力銅牌得主葆列特亦是何詩蓓決賽對手。

來到決賽，排第5線的何詩蓓起步第二快，憑着出色的轉身動作，游完50米後就開始拉開距離，尾段更不斷加速，最終她遙遙領先下，力壓一眾強敵，以破世績時間1分50秒31封后，比史祖絲當保持的舊世界紀錄（1分50秒43）推前了0.12秒，為香港贏得史上首面游泳世錦賽金牌。冠軍泳手可獲1萬5千美元（約11萬港元）獎金，而打破世界紀錄的泳手更可額外獲得5萬美元（約39萬港元）獎金。

賽後Siobhan興奮地表示：「好開心！我想不到有甚麼詞語可以形容現在有幾開心。我終於做到了，香港史上首個世界冠軍，首個世界紀錄保持者！」身兼3項的她周五（17日）將會轉戰100米自由泳，周日（19日）再亮相400米自由泳。