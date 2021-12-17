英超周末5場聯賽延期　曼聯剩7個健康球員

英超爆發疫情導致更多賽事需要延期，原定周六(18日)凌晨嘅李斯特城對熱刺臨時取消後，英超再宣布今個周末5場聯賽延期，包括曼聯對白禮頓、修咸頓對賓福特、屈福特對水晶宮、韋斯咸對諾域治同愛華頓對李斯特城，其中深受疫情打擊嘅曼聯，依家只剩7個健康球員可以候命。

英超發出聲明表示，由於賓福特、屈福特、諾域治同李斯特城都出現疫情爆發，賓福特同屈福特因訓練場被關閉無法正常備戰，而曼聯、諾域治同李斯特城就因球員確診而唔夠球員上陣，所以今個周末5場聯賽都會延期，但其他冇受影響嘅賽事會喺安全情況下如期舉行。

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「重災區」曼聯疫情嚴峻，據報球隊依家只係得7個健康球員，卡寧頓訓練基地亦要再度關閉至最少下周二(21日)，《每日郵報》指訓練場關閉前，迪基亞、費特、拉舒福特同阿歷士迪尼斯係4個有份參與練習嘅球員之一。另外，英冠、英甲同英乙都分別有賽事需要延期。

賓福特領隊法蘭克提出，英超應該全面暫停一段時間消化疫情：「新冠疫情喺英超頂端爆發，如果將今個星期聯賽同下周中聯賽會暫停，所有球會都有時間去徹底消毒設施，終止呢條傳播鏈。」有消息指如果疫情繼續惡化，英超會考慮將聖誕、新年快車取消。