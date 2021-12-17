利物浦反勝紐卡素　趁對手2將倒地入波捱轟

利物浦周五(17日)凌晨英超取得6連勝，佢哋主場對紐卡素先失波下反勝3比1，繼續向領先1分嘅榜首曼城施壓。利物浦今場贏波出現爭議，「紅軍」追平嘅1球係喺對方兩名守將受傷，瞓低喺門口情況下射入，紐卡素領隊艾迪侯域賽後直指入波有效係唔公平。

「紅軍」賽前宣布華基爾雲迪積克、法賓奴同居迪斯鍾斯確診而缺陣，今場開波7分鐘更被倒戈嘅施維爾放冷箭射入率先落後。利物浦喺21分鐘爭議性追和，當時紐卡素兩名守將法比安舒哈同艾錫希頓喺角球解圍頭撞頭倒地，不過「紅軍」繼續比賽由迪亞高祖達無人看管下追平。

利物浦追和後氣勢如虹，25分鐘舒維爾自殺式回傳，沙迪奧文尼射門被擋出，穆罕默德沙拿順利補中；利物浦喺完場前3分鐘，再由阿歷山大阿諾特炮彈式遠射轟入，帶領「紅軍」贏3比1完場。紐卡素主帥艾迪侯域賽後不滿表示：「我認為當2名球員受傷倒地，比賽應該暫停，利物浦入波後我哋覺得好唔公平，球證話見到球員按住背脊，但其實艾錫希頓係按住個頭，佢暈咗足足4至5分鐘，咁樣對球員安全係好危險，你亦唔想見到比賽嘅勝負係喺球員受傷情況下決定。」