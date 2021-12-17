皇馬6球員確診照踢聯賽　莫迪歷巴利中招

除咗英超大規模爆發疫情外，西甲榜首皇家馬德里同樣出現疫情恐慌，球會宣布陣中6名球員同1名職員確診，當中包括加里夫巴利、莫迪歷等球星，不過「銀河艦隊」目前仍有足夠球員應付比賽，西甲表示周一(20日)凌晨對卡迪斯嘅聯賽會如常舉行。

皇馬日前證實莫迪歷同馬些路確診新冠肺炎，不過周四(16日)檢測再出現多5宗確診個案，包括加里夫巴利、馬高阿辛斯奧、洛迪高高斯同盧寧4名球員，以及助教大衛安察洛堤。據西班牙《阿斯報》報道，西甲規定球隊只要有7名一隊球員可以上陣，就需要履行比賽義務，其餘球員要由B隊或青年軍代替，而皇馬亦未有打算提出延期伸請。

消息指皇馬對現有球員仍然有信心，因為6名確診球員當中，只有克羅地亞中場莫迪歷係必然正選，只要隊中疫情冇進一步爆發，教練安察洛堤相信皇馬仍然有力爭勝。不過，西甲行政總裁泰拔斯周四(16日)表示，若果疫情失控唔排除會暫停西甲：「我哋唔排除西甲停擺嘅可能性，亦唔可以忽視呢次疫情，會唔會減少觀眾人數？我哋會根據每場比賽實際需要決定。」