好波呈獻　西部聯勢頭勁讓「德」起

周五(17日)下午澳職賽事，西部聯出戰阿德萊德聯。西部聯開季表現Sharp醒，聯賽3連勝氣勢如虹，相反阿德萊德聯表現遠遜預期，今季聯賽仍未開齋，西部聯可食住個勢乘勝追擊，上盤值得捧場。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

西部聯自從開咧戰輸畀墨爾本勝利後，表現即告回穩，接連擊敗擁有史杜列治嘅人氣球隊珀斯光輝、作客爆冷砌低上屆總冠軍墨爾本城、主場贏布里斯班獅吼。無獨有偶，3場勝仗都係贏1:0，防守穩健之餘，中鋒雲素賀爾斯已累積入2粒，老將迪亞文迪、新進中場拉治蘭威爾斯亦各有1次助攻，攻守兼備。

阿聯4場不勝冇料到

另一邊廂，阿德萊德聯季初未能踢出水準，開季連和3仗，上仗主場更以1比2輸畀墨爾本勝利，聯賽仲未打開勝利之門，依家得3分排下游。查實阿聯踢法主動，開季4仗射門都達到雙位數，可惜把握力認真一般，要攻陷4仗聯賽僅失1粒嘅西部聯防線，相當困難，預計西部聯今仗可繼續穩中求勝，小讓平半捧得過。

直播表

周五4:45pm 澳職 西部聯Vs阿德萊德聯

無綫myTV SUPER

周六1:30am 意甲 拉素Vs熱拿亞

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周六1:30am 德乙 基爾Vs聖保利

on.cc東網

周六3:45am 意甲 沙蘭力坦拿Vs國際米蘭

Now 638

周六3:45am 英冠 班士利Vs西布朗

有線661、601台

周六4:00am 西甲 切爾達Vs愛斯賓奴

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