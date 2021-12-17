好波呈獻 西部聯勢頭勁讓「德」起
2021年12月17日 13:01
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(Getty Images)
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周五(17日)下午澳職賽事，西部聯出戰阿德萊德聯。西部聯開季表現Sharp醒，聯賽3連勝氣勢如虹，相反阿德萊德聯表現遠遜預期，今季聯賽仍未開齋，西部聯可食住個勢乘勝追擊，上盤值得捧場。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)
西部聯自從開咧戰輸畀墨爾本勝利後，表現即告回穩，接連擊敗擁有史杜列治嘅人氣球隊珀斯光輝、作客爆冷砌低上屆總冠軍墨爾本城、主場贏布里斯班獅吼。無獨有偶，3場勝仗都係贏1:0，防守穩健之餘，中鋒雲素賀爾斯已累積入2粒，老將迪亞文迪、新進中場拉治蘭威爾斯亦各有1次助攻，攻守兼備。
阿聯4場不勝冇料到
另一邊廂，阿德萊德聯季初未能踢出水準，開季連和3仗，上仗主場更以1比2輸畀墨爾本勝利，聯賽仲未打開勝利之門，依家得3分排下游。查實阿聯踢法主動，開季4仗射門都達到雙位數，可惜把握力認真一般，要攻陷4仗聯賽僅失1粒嘅西部聯防線，相當困難，預計西部聯今仗可繼續穩中求勝，小讓平半捧得過。
直播表
周五4:45pm 澳職 西部聯Vs阿德萊德聯
無綫myTV SUPER
周六1:30am 意甲 拉素Vs熱拿亞
Now 638
周六1:30am 德乙 基爾Vs聖保利
on.cc東網
周六3:45am 意甲 沙蘭力坦拿Vs國際米蘭
Now 638
周六3:45am 英冠 班士利Vs西布朗
有線661、601台
周六4:00am 西甲 切爾達Vs愛斯賓奴
Now 632