100自初賽全場唯一52秒內　何詩蓓闖今晚準決賽

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）剛在世界短池游泳錦標賽，贏下首個世界冠軍，兼打破世界紀錄，今日（17日）轉戰100米自由泳，在初賽游出51秒97，以首名晉級晚上11時的準決賽。

何詩蓓昨日在200米自由泳，以1分50秒31，贏下香港游泳史上首個世界冠軍，兼打破瑞典天后史祖絲當的世界紀錄，休息一晚，轉戰另一強項100米自由泳。

這個24歲的香港泳手，在初賽第9組、第4線登場，以24秒81完成首50米，再以51秒97觸池。值得一提的是，Siobhan是全場唯一游入52秒內的泳手，以0.24秒之差力壓史祖絲當，以首名晉級今晚準決賽，力爭前8躋身明晚決賽。

除了100米自由泳，Siobhan還夥拍伍棹然、何甄陶和譚凱琳，參加男女子4x50米自由泳接力初賽。負責第3棒的她，游出23秒69，終以1分31秒33取得小組首名，總成績排第5殺入決賽。

其他港將方面，「美人魚」歐鎧淳、林凱喬、陳健樂和施幸余在女子4x50米混合泳接力，造出1分50秒12，總成績排11位，無緣決賽。卓銘浩在男子200米自由泳排28位；何天朗在100米蝶泳排52位；陳健樂在女子200米蝶泳排33位，同樣未能晉級。