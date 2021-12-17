外流港帥　陳婉婷領軍　瓊中失落冠軍照升班

由香港教練陳婉婷「牛丸」執教的中女乙聯賽球隊海南瓊中女足，周五（17日）在排位賽決賽，臨完場前被廣西平果唄儂憑12碼絕殺，以1比2失落冠軍，但仍篤定升班來季中女甲。

今季接過海南瓊中女足教鞭的陳婉婷，帶領球隊闖入中女乙聯賽排位賽4強。是役瓊中於90分鐘仍落後武漢體院0比2，但球隊於補時階段連追兩球，法定時間逼和對手。及後再憑互射12碼以6比5取勝，成功闖入決賽，兼取得升班中女甲資格。

周五（17日）的排位賽決賽，廣西平果唄儂早段主宰形勢，更乘瓊中門將失誤先開紀錄，但瓊中半場前追成平手。易邊後乘對手體力下降，瓊中女足一度主導戰局，惟未能守到最後，臨完場前輸12碼，對手把握機會射入絕殺。最終海南瓊中以1比2不敵廣西平果唄儂，失落錦標。

賽後「牛丸」接受on.cc東網記者訪問時表示，雖然未能成為冠軍，但取得升班資格，總算完成了當初曾以為「不可能的任務」，她說：「都好開心嘅，5個月之前我哋由零開始，逐球員去選拔，逐個去揀，有幾位球員之前國少隊跟過我，但大部份都係第一次合作，成隊波都好新，不過我哋日對夜對，感情好好，最後可以一齊達成目標，成件事好熱血，大家都好開心！」「牛丸」表示球隊周五（17日）賽後便告休假，她周六（18日）便會起程回港，之後的動向，待放完長假後再作打算。

另外，中超廣州城周四（16日）對陣爭標分子上海海港，港將陳俊樂繼續擔正。惟廣州城比賽早段率先失守，整個上半場都未能創造出太多機會，換邊後稍有起色，其中「樂仔」便有兩腳射門，可惜未能命中目標。最終廣州城無力回天，以0比1不敵上海海港，陷入兩連敗。

中甲方面，南通支雲雖然已無緣升班，但周三（15日）對蘇州東吳未有留力，憑拉錫查奧爾、江子磊和黃家強入球，以3比1擊敗對手。港將李毅凱下半場後備入替，助南通取得兩連勝。