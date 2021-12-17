歇冬前盡數禾堡　拜仁半場送大禮

周六(18日)凌晨德甲獨腳戲，「1哥」拜仁慕尼黑主場迎戰禾夫斯堡。拜仁今季繼續打橫行，各項賽事豪取6連勝，已穩奪德甲冬季冠軍，反觀禾堡於聯賽及歐聯全線崩潰，信心盡失，拜仁梗係想早啲入多幾粒，輕輕鬆鬆等放聖誕假，雙方近年碰頭初段例多波入，1.5球嘅半場大好路。(周六凌晨3時30分開賽)

拜仁氣勢如虹，唔單止喺歐聯分組賽全勝出線，聯賽亦長居榜首；羅拔利雲度夫斯基今季累積攻入18球，腳風順到冇朋友，湯馬士梅拿亦有12次助攻，周中快車大勝史特加5比0，前鋒基拿比更連中三元兼貢獻兩次助攻，5個入波都關佢事，仲有利萊辛尼與穆斯亞拿都咁弗，個陣點樣排一樣火力全開，主場出擊更有保證。

禾夫斯堡連敗頂唔住

相反，禾堡今季經歷動盪，先有今夏上任嘅雲邦美因戰績曳爆被辭退，近期由高菲特接掌帥印，經過一段「小陽春」後又打回原形，各項賽事已6連敗，包括喺歐聯分組賽出局，軍心散渙，高菲特似乎冇晒計。現時拜仁領先次席多蒙特6分，已取得冬季冠軍，由於踢埋今輪德甲就歇冬，難得撞正陷於低迷嘅禾堡，必趁機搶攻盡快鎖定勝局，加上近3次碰頭半場全開2球或以上，1.5球嘅半場大捧得過。