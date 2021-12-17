菁英盃　前列大戰！冠忠南區火併傑志

「菁英盃」周六(18日)假青衣運動場爆發前列大戰！由「3哥」冠忠南區硬撼榜首的傑志。「藍鳥」上仗乘東方龍獅失分登頂，要鞏固地位先要問過南區；而南區今季兩鬥傑志均告落敗，今場自然渴望一雪前恥！

傑志戰畢「菁英盃」首循環賽事，上輪乘東方賽和晉峰登上榜首，定希望延續強勢，準備26日對標準流浪的「足總盃」4強。暫代主教練金東進（Kim）透露，丹恩奴域已傷愈，但要小心安排他的上陣時間，避免操之過急。另外，艾力士被指上月作客理文一役中作出兇暴行為，被紀律委員會罰停兩場。Kim表示接受委員會的裁決，但坦言對損失一員感失望。

18歲中堅曾以行（Ellison）今季暫錄得3次上陣機會，他認為自己在經驗、位置上仍需改善，偶爾要中堅拍檔提醒：「比賽有時唔夠集中，一兩吓發咗夢，有啲波冇包到，真係要佢哋提住我。」今場對南區有機會與前港青隊友陳嘉宝交手，Ellison直言感興奮：「佢前季踢富力，經驗比同齡球員多，尤其佢踢前鋒，遇上佢都會好麻煩。」

今季進攻火力不俗的冠忠南區，上場「菁英盃」只能以0比0悶和標準流浪，鋒線啞火的情況實屬少見，對此主教練列文表示：「上仗球隊門前把握力係差咗啲，事後我哋作出檢討，過去一周做咗針對性嘅訓練，但球隊能夠力保不失，表現令人鼓舞。」杜度上場被收起，列文表示此舉是希望為之後的聯賽征途留力，讓這位受輕傷困擾的主力守將，有時間康復。

列文續稱對手傑志陣容雄厚，絕不容易對付，但南區首要任務仍是要做好本分。上場倒戈面對舊主的史提芬彭利拿，比賽後段一次高空波爭奪頭部受傷，「肥彭」透露賽後要由曾任職護士的老婆幫手縫起傷口：「事後冇覺得頭暈，相信嚟緊可以繼續上場。」過去一周這「肥彭」訓練期間都要戴起泳帽，保護傷口為免感染，這位南區射手能否帶領球隊搶分，值得留意。