鄧謝配闖世錦賽4強　穩奪獎牌平生涯最佳成績

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（17日）在世界羽毛球錦標賽，僅花33分鐘，就直落兩局淘汰德國的Mark Lamsfuss／Isabel Lohau，勇闖4強。由於賽事不設季軍戰，意味著「鄧謝配」穩奪獎牌，追平兩人在2018年世錦賽創下的佳績。

世界排名第7的鄧俊文／謝影雪，以2：1力挫丹麥組合後，迎來德國的Mark Lamsfuss／Isabel Lohau。雙方曾3度交手，港將錄得2勝1負，最近一次是在11月初德國HYLO賽，以直落兩局落敗，首圈出局。

相隔月餘再遇，「鄧謝配」顯得遊刃有餘，首局領先8：7時，打出8：1的攻勢拉開差距，以21：11「開個靚頭」。次局港將愈打愈有，領先13：9時，一口氣連取7分，終以21：10再下一城，晉級4強，將與2號種子、泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai爭奪決賽資格。

男單方面，世界排名15位的李卓耀，在16強硬撼3號種子、丹麥的安頓臣，首局只曾短暫領先1：0，其後一直處於下風，以9：21先失一局。港將次局依然被動，打成5：5平手後，被對手連取7分，終以21：11落敗。

另外兩對混雙組合張德正／吳詠瑢及楊銘諾／吳芷柔，分別不敵俄羅斯和馬來西亞對手；女雙代表吳詠瑢／楊雅婷及吳芷柔／袁倩瀅，則輸給日本4號種子和南韓2號種子，悉數無緣8強。