奧巴美揚遭重罰　缺陣阿仙奴未來2個月賽事

早前違反紀律嘅阿仙奴前鋒奧巴美揚遭球會雪藏處罰，領隊阿迪達透露，周日(19日)凌晨英超作客列斯聯，將繼續棄用呢位32歲加蓬國腳，甚至月底「聖誕快車」賽事都唔會預佢。加上奧巴美揚將於下月初為加蓬出戰非國盃，為期約1個月，意味佢將缺陣阿仙奴未來2個月賽事。

奧巴美揚上周飛去法國接送病母，但未有如期歸隊操練，違反球隊紀律，立即被雪藏處罰，冇份入選近2場比賽大軍名單，會方日前更正式宣布，褫奪佢隊長一職。

奧巴美揚歸隊後，亦唔可以跟隨大隊操練，只能獨自進行訓練，主帥阿迪達被傳媒問到呢位射手前途時，回應話：「奧巴美揚唔會參與對列斯聯嘅比賽。」

據悉，奧巴美揚被阿迪達棄用，唔止因為違反紀律，好大程度上亦由於佢狀態差，近6次上陣都冇波入，包括對愛華頓一役，錯失入波良機，連累球隊輸波。

反而奧巴美揚近2場缺陣，阿仙奴都贏波，令阿迪達更有決心棄用佢，甚至唔預佢踢「聖誕快車」賽事。

由於奧巴美揚將於下月6日為加蓬出戰非國盃，預料2月初先至再返回兵工廠，所以有傳阿仙奴可能趁下月轉會市場重開後，出售奧巴美揚，早前對愛華頓可能已經成為佢嘅「告別戰」。