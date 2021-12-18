短池世錦賽有爆疫危機　已有7人確診

女飛魚何詩蓓日前在世界短池游泳錦標賽，為港寫下歷史以破世績奪金，令全城興奮，然而阿布扎比泳館卻有疫情爆發危機，國際泳聯（FINA）證實已有7人確診，當中新加坡有4名泳手染上新冠肺炎，會否因此引發爆疫令人擔心。

FINA周五證實在阿布扎比進行的短池世錦賽比賽期間，至今已有7人染疫，但沒有透露這7人是否都是參賽泳手，目前這批確診者已經退賽並接受隔離。而在FINA公布之前新加坡游泳協會已向傳媒發出通告，表示隊中的14名泳手中有4人確診，換言之FINA公布的7名確診者當中肯定至少4人為泳手。

這是短池世錦賽進行以來，公布首批病例，而國際泳聯表示阿聯酋衞生部的防疫規定，任何確診的泳手都不能參加賽事，包括短池、公開水域及跳水項目。FINA在聲明中強調安全是首要任務，比賽及訓練場館都嚴格執行有關規定，包括接種疫苗及核酸檢測，以及規定強制戴口罩。

由於變種Omicron肆虐，開賽前已有7個國家地區的參賽隊伍因此而退賽，而今屆世錦賽原定去年舉行，因疫情而推遲。

此外，中國張雨霏在女子200米蝶泳，則由頭帶到尾，以2分03秒01率先到終點，奪得個人首個短池世錦賽冠軍。至於日前已袋走200自金牌的香港何詩蓓將再出戰100米自由泳決賽，力爭個人第2金。

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