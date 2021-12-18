勁波推介！西維爾大戰馬體會

周日(19日)凌晨西甲上演大戰，西維爾主場對馬德里體育會，兩隊戰術特色同樣注重防守，今場碰頭，預計入球不會多。(Now 632周日凌晨4時直播)

先講西維爾，現時排西甲第2，他們開季至今僅輸2場，僅次於榜首皇馬，而且只失11球，是西甲失球最少球隊。中場費蘭度法蘭斯高停賽，今場更加要打穩陣波。

馬體會是衞冕球隊，今季戰績稍微下跌，現時排第4，開季至今僅輸3場，包括上場打吡戰不敵皇家馬德里。他們踢法同樣守強於攻，今場兩支踢法硬淨球隊相遇，結果如何相信大家可以預見，近6次交手5次2球或以下，今場大戰分析，當然揀2.5球入球細。

直播表

周六2:05pm 澳職 中岸水手Vs西悉尼流浪者

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 墨爾本城Vs墨爾本勝利

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英冠 米杜士堡Vs般尼茅夫

有線665、605台

周六9:00pm 西甲 華歷簡奴Vs艾拉維斯

Now 632

周六10:00pm 意甲 阿特蘭大Vs羅馬

Now 638

周六10:30pm 德甲 RB萊比錫Vs比勒費爾德

香港國際財經台、有線662、602台

周六11:00pm 英超 阿士東維拉Vs般尼

Now 623

周六11:00pm 英冠 高雲地利Vs史篤城

有線665台、Now 605

周六11:15pm 西甲 皇家蘇斯達Vs維拉利爾

Viu TV 96、Now 632

周日1:00am 意甲 博洛尼亞Vs祖雲達斯

Now 638

周日1:30am 英超 列斯聯Vs阿仙奴

Now 621

周日1:30am 西甲 巴塞隆拿Vs艾爾切

Now 632、611

周日3:45am 意甲 卡利亞里Vs烏甸尼斯

Now 638

周日4:00am 西甲 西維爾Vs馬德里體育會

Now 632

周日4:30am 葡超 基維辛迪Vs士砵亭

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