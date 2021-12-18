「咸Sir」缺席FIA年度頒獎　面臨處罰

隨着F1煞科戰的一遍爭議聲中落幕，國際汽聯（FIA）年度頒獎晚會亦於日前舉行，生涯首奪世界總冠軍的紅牛麥斯韋斯塔本正式接過全年車手總冠軍的巨型獎盃，然而平治領隊及獲得總亞軍的咸美頓雙雙缺席，似乎用行動對FIA繼續作出抗議，而剛獲英國封爵的「咸Sir」則可能因而面臨處罰。

即使今季F1基本上已經結束，但在阿布扎比舉行的煞科戰中最後五圈出現安全車，麥斯韋斯塔本最後一圈「爬頭」力壓咸美頓戲劇性奪冠的話題依然猶在，早前一直堅持要上訴到底的平治，最終因為咸美頓坦言不想在法庭上取回第8冠而放棄繼續上訴，不過他們強調不會忘記咸美頓被FIA「搶去」世界冠軍。

日前FIA在巴黎舉行年度頒獎禮，平治領隊禾夫(Toto Wolff )及咸美頓都缺席，而頒獎禮場外則有咸迷用電子大屏幕寫上「我們支持咸美頓」，以對國際汽聯表示抗議。周三剛獲封爵的咸美頓「唔畀面」缺席，似乎對「失冠」仍耿耿於懷；不過，由於F１有規例獲得前三名的車手必需出席頒獎禮，因此「咸Sir」可能因此被處罰。

FIA新會長Mohammed ben Sulayem坦言:「如果任何人違反規則，都不能原諒；我明白咸美頓的失望，甚至令他崩潰，但我要再細閱規例，畢竟剛剛上任，不希望答錯提問。」

早前有消息指咸美頓可能因此而提早離開車壇，平治領隊禾夫曾被問過這位平治車王是否可完成2023年的合約時稱：「這是很艱難，身為車手他的內心會告訴自己繼續，因為處於巔峰，但作為一個有明確價值觀的人，無法理解為何有這種事情發生。」

在全年頒獎禮上，韋斯塔本被問到咸美頓有機會提前離開車壇，但他回應:「我當然能理解，但在我來看他應該回看自己的成就，擁有繼續前進的動力，他依然努力衝擊第8個冠軍，明年可捲土重來，所以我不認為他有理由現在就放棄或者退役。」