菁英盃　冠忠南區挫傑志重返勝軌

「菁英盃」周六（18日）於青衣運動場上演獨腳戲，傑志和冠忠南區爆發前列大戰。結果憑簡嘉亨個人梅開二度，以及史提芬彭利拿的入球，南區以3比1擊敗靠張廣然破蛋的傑志，重回勝軌。

傑志今場有派出趙聡悟、陳傲軒和陳晉一三位U22球員，謝家強復任正選，與基爾頓和巴爾拿組成中場組合，前線則有安永佳負責攻堅，頭號前鋒丹恩奴域於後備席候命；南區方面，翟廷峯和盧斯安奴繼續擔任中堅，為門將伍瑋謙防線築起屏障，江展民和簡嘉亨兩位U22負責兩翼側擊，為箭頭史提芬彭利拿提供支援，守將川瀨浩太重返大軍名單暫列後備。

兩軍今場開局都不敢冒進，大部分時間於中場爭奪。其中傑志嘗試由開始組織攻勢，南區則靠逼搶和反擊，尋找入球機會。10分鐘，鞠盈智策動攻勢長傳去遠柱，史提芬彭利拿施頂角度太正，被傑志門將王振鵬沒收。其後南區多次反擊機會，都未能製造出威脅。34分鐘，傑志創造出第一個具威脅攻門，基爾頓引球推進後直射，被伍瑋謙接實，雙方半場互無紀錄。

易邊再戰，傑志派上頭號射手丹恩奴域和潘沛軒，加強攻勢，南區亦換入鄭進泓。入局更快的一方屬南區，先有「肥彭」禁區頂撞射高出。48分鐘，「肥彭」回後，簡嘉亨接應勁射抽入，為南區打破場上僵局。傑志其後嘗試反攻，基爾頓中路施射，未能考驗伍瑋謙。

南區取得領先後繼續搶攻，61分鐘，鞠盈智罰球斬入禁區，史提芬彭利拿接應門前射門得手，為球隊贏到2比0。6分鐘後，史提芬彭利拿擺脫朴俊炯防守，窄角度施射被擋出不遠，簡嘉亨大腳施射破網，個人梅開二度，兼為南區擴大領先優勢至3比0。傑志臨完場前，雖然靠張廣然破蛋，但為時已晚。最終南區以3比1取勝，今季首次擊敗傑志。