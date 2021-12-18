阿仙奴作客靠唔住　列斯聯受讓有計

疫情籠罩下，周日(19日)凌晨英超續有賽事上演，列斯聯主場迎戰阿仙奴。「兵工廠」今季表現時好時壞，作客成績尤其令人擔心，近期又爆出奧巴美揚因紀律問題被雪藏，軍心不穩，難贏主場韌力十足嘅列斯聯，讓球主勝值得捧場。(Now 621周日凌晨1時30分直播)

阿仙奴近期連贏兩仗後殺上前4，睇落氣勢唔錯，不過佢哋作客成績就不敢恭維，對上3場作客全敗兼夾失9粒，今季8場聯賽作客亦只係贏過兩次，可見「兵工廠」後場組織踢法並唔適合作客賽事，面對主隊嘅逼搶戰術往往會陷入混亂，呢個場面今季已經多次出現。

奧巴美揚被雪影響軍心

阿仙奴最近有奧巴美揚因違反球隊紀律被褫奪隊長職務及雪藏，令一班年輕球員再次失去重要領袖，上場贏韋斯咸一役，頂替奧巴美揚嘅小將加比爾馬天尼利，入波後喺尾段傷出，今仗未知能否趕得及上陣，令阿仙奴鋒線調動出現問題。

列斯聯上仗喺王牌前鋒班福特同中場加雲菲臘斯等主力缺陣下，作客慘吞曼城7蛋，賽後領隊比爾沙極度不滿球員表現，好在佢哋嘅逼搶踢法喺主場效果甚佳，近5仗主場賽事有2勝3和不敗佳績，加上再輸落去就會捲入降班漩渦，球員必定走多兩步希望「有分落袋」，主場受讓可一試讓球主勝。