港超聯　軍醫Kevin創業不忘為球員開路

今季正式成為標準流浪軍醫的梁家銘（Kevin），雖然與港超聯球隊合作的日子才兩個半球季，但之前卻在甲組隊渡過了9年光景，除累積了豐富的經驗外，亦與不少華、洋球員結成好友。熱愛本地足球的Kevin不忘為幾位球員老友「開路」，讓他們有機會在球場以外，善用本身得來不易的專業資格。

今年初，Kevin經與愛妻商量後，決定踏出人生重要一步，自立門戶。「初頭都十五十六咗好耐，但老婆好支持我，仲有貴人相助，於是的起心肝！」就是這樣，Kevin「升呢」做老闆的第一天，到賀的除了其球迷和體記好友，以及祖連奴、基藍馬、余在言、謝偉俊和盧錦宏等標準流浪球員外，還有一位港會球員，他就是來港多年的里奧。

「我同里奧識咗好多年，大家嘅關係由球員同軍醫，慢慢進展成位好朋友，依家仲係好拍檔添。」Kevin表示在訂立創業大計時，特意預留了足夠的空間，去供老友們一展所長：「里奧除咗踢波，其實都有私人健身教練嘅專業資格，有晒認可證書，佢會負責為Client做復康運動。時間上我哋可以夾，咁佢可以專心踢波同時，又可以喺自己嘅專業上發展，我又多個熟人拍住去做，一舉幾得。」

除里奧擁有「NASM Certified Personal Trainer」資格外，與Kevin私交甚篤的標準流浪球員祖奴連和林遼太，亦分別有「NCSF Certified Personal Trainer」和「NESTA Personal Fitness Trainer」資格，3人都會與Kevin拍住上。