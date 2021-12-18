菁英盃　晉峰再鬥東方龍獅

周日(19日)「菁英盃」兩場激鬥，頭場下午3時鳴笛，晉峰繼上周後，易地深水埗運動場再戰東方龍獅，「粉紅兵團」剛在東方身上取得1分，當然希望重溫美夢；尾場下午5時30分開波，標準流浪假元朗大球場對理文，兩軍下周將出戰「足總盃」4強，今仗為練兵勢精銳盡出，惡鬥無可避免。

晉峰上仗成功賽和東方龍獅，總教練何信賢認為能提升士氣，惟對手今仗必定特別肉緊：「東方本來排榜首，上場失咗兩分，今場一定會執齊腳，對我哋嚟講係好大挑戰。」

今季首次於深水埗運動場作賽，何Sir擔心草地未必能維持良好質素，料對球隊地面組織有影響。球隊近8場未嘗一勝，惟何Sir表示沒有壓力，重申「菁英盃」宗旨是給予機會年輕球員，不會太過着重勝負，今仗陣容上將繼續輪換，而上仗受傷的林樂勤，連同佐敦布朗則肯定缺陣。

盧比度：踢法唔會大變

東方龍獅主教練盧比度（Chino）坦言球隊把握力有待提升，今日再鬥晉峰，他表示戰術不會有太大改變：「深水埗個場同小西灣分別唔大，陣容或會有少少調整，但踢法唔會變，希望一班年輕球員能夠盡快恢復體能。」陣容方面，Chino透露上仗因傷被換出的門將鍾凱文，以及王力威傷勢並不嚴重，今仗可隨時候命。至於主力費蘭度及巴杜姆仍受傷患困擾，將會繼續休息，以留力「足總盃」4強對理文的大戰。