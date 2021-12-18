菁英盃　標準流浪火併理文

周日（19日）「菁英盃」兩場激鬥，頭場下午3時鳴笛，晉峰繼上周後，易地深水埗運動場再戰東方龍獅，「粉紅兵團」剛在東方身上取得1分，當然希望重溫美夢；尾場下午5時30分開波，標準流浪假元朗大球場對理文，兩軍下周將出戰「足總盃」4強，今仗為練兵勢精銳盡出，惡鬥無可避免。

標準流浪於尾場面對理文，教練賴嘉輝表示為預演26日對傑志的「足總盃」4強，今場會以最強姿勢出擊：「上場收起部分主力，但佢哋唔可能兩星期冇比賽，今場會出番常規球員。」他透露除祖連奴因肌肉疲勞休息外，其他球員均準備就緒。

林遼太：希望搶多啲波

流浪日援林遼太今場刑滿復出，他慨嘆自己竟在香港取得職業生涯首張紅牌，表示正逐漸適應港超聯的強度和風格：「感覺踢防中會較舒服，發揮到我擅長搶截嘅長處。理文每場波都有6至7成控球率，希望可以搶多啲波，創造到多啲進攻機會。」

理文上場雖然以3比0擊敗港會，但主教練陳曉明直言過程絕不輕鬆：「上場好多埋身肉搏，加上場地問題，球員都有啲受傷嘅情況出現。」理文將於聖誕日出戰「足總盃」4強，「曉明Sir」表示會讓傷兵休息的同時，亦希望讓近期傷愈復出的球員，盡快重拾狀態。

今季加盟的U22球員翁煦濤，早前獲得首次為理文出戰聯賽的機會，他坦言感受到球隊的高要求。流浪陣中有不少熟悉面孔，「翁仔」直言期待與他們同場競技：「以前同舊隊友夾慣夾熟，依家可以對返佢哋好興奮。」