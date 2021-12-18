鄧謝配4強不敵泰國組合　獲得銅牌

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在西班牙舉行的世界羽毛球錦標賽，面對2號種子的泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai爭逐3局後，以1比2晉落敗，無緣決賽，4強止步，繼2018年後再為香港取得了一面銅牌。

世界排名第7的「鄧謝配」，首局有個好開始，先贏21比15，不過第2局對方展開凌厲攻勢，以21比7扳回1局，追成1比1平手，第3局決勝局泰國組合繼續搶攻，港隊負隅頑抗，最終輸10比21，總局數輸1比2。「鄧謝配」早前於年終賽分組賽曾與這對泰國組合激戰3局才以1比2落敗。

由於不設季軍戰，他們躋身4強已獲得銅牌，追平了自己於2018年及前港隊混雙代表周凱華／李晉熙於2017年所創下的佳績。港隊在世錦賽史上最佳的成績，是王晨在2007年所創，她當年躋身女單決賽，可惜最終不敵中國的朱琳獲銀牌。

至於中華台北的「世界一姐」戴資穎爭取世界冠軍又再近一步，她與中國的何冰嬌激鬥3局，最終以21比17、13比21及21比14獲勝，躋身決賽，將與中國的張藝曼或日本的山口茜爭逐后冠。