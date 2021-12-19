英超獨腳戲　阿仙奴爆發4比1炒列斯聯

原定周六上演嘅6場英超賽事，隨住阿士東維拉對般尼喺開波前2個鐘突然取消，周日(19日)凌晨上演嘅列斯聯對阿仙奴，變成6仗中唯一如期進行嘅賽事。近況回勇嘅「兵工廠」亦大爆發，憑加比爾馬天尼利、布卡約沙卡同伊美路維3大新星包辦4球，作客4比1大炒列斯聯，進一步鞏固前4位置。

阿仙奴賽前證實森比盧干加同柏保馬里確診，但上半場表現相當兇猛，巴西小將加比爾馬天尼利喺16分鐘同28分鐘連下兩城，布卡約沙卡完半場前3分鐘再入一球，阿仙奴上半場錄得11次命中目標攻門，輕鬆拎住3球優勢返更衣室。下半場列斯聯表現有起色，拉芬夏比洛尼75分鐘憑12碼破蛋，但阿仙奴中場伊美路維84分鐘錦上添花，帶領「兵工廠」贏4比1完場。

阿仙奴聯賽3連勝後以32分排第4位，拋離踢少1場嘅韋斯咸4分，「兵工廠」近期爆發全因一眾小將生性，今場入波嘅3位球員加比爾馬天尼利(20歲)、布卡約沙卡(20歲)同伊美路維(21歲)都係天才新星，亦係阿仙奴英超年代第1次單場有3個21歲或以下球員入波，對上一次出現呢個盛況已經要數到1986年。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「我好滿意，呢班小將完全明白球隊想點樣透過空位去進攻，成個執行、推進、走位都做得好好，美中不足係未能有更多入球，因為我哋製造咗好多黃金機會把握唔到，但以球隊整體表現，今場係非常之好。」